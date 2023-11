Consiliul Judetean Arad a acordat distinctia Bene Merenti profesorului Radu Florin Petroniu Deac, medicul considerat "cel mai important chirurg cardiac al ultimelor doua decenii" din Romania."Consiliul Judetean apreciaza in mod deosebit implicarea sociala, comunitara, a Universitatii de Vest "Vasile Goldis". Suntem parteneri in dezvoltarea sistemului de sanatate publica, in asigurarea de specialisti pentru spitalele noi construite de Consiliul Judetean Arad. Dezvoltarea sistemului de sanatate ... citeste toata stirea