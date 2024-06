Divizia Allview Auto va invita la Bucharest Tech Week

In perioada 14-16 iunie, va invitam la standul nostru, de la Romexpo Bucuresti, in cadrul evenimentului Bucharest Tech Week. Ne veti gasi langa zona Food Area, unde va vom prezenta Allview CityZEN, prima masina 100% electrica a brandului Allview, care poate fi condusa de la varsta de 16 ani.Printre caracteristicile sale definitorii, amintim:* Baterie cu capacitate extinsa de 17,28 kWh, care ofera o autonomie de pana la 220 km in oras.* Disponibila in varianta cu 2 sau 4 locuri.* Airbag ... citește toată știrea