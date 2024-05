Doctoratele si abilitarea doctorat in cateva "linii"

Una dintre problemele controversate si, in mod regretabil, "cazute" in derizoriu se refera la doctorate. Daca inainte de 1989, acestea confereau un statut de respectabilitate, in prezent, numarul lor alarmant de mare si suspiciunile de plagiat le face putin credibile, dar trebuie sa ne ferim de generalizari.Este important sa retinem ca in perioada 1900-1990 au fost atribuite 1.500 de doctorate, ceea ce reprezinta o medie de 16 doctorate/an, iar in intervalul 1990-2022, cifra este uriasa: 80. ... citește toată știrea