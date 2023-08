Arad. Veste trista pentru lumea medicala aradeana. Cunoscutul si apreciatul doctor Zeno Moldovan a incetat din viata, la varsta de 73 de ani. Anuntul a fost postat pe pagina sa de facebook de catre membrii familiei: "Cu durere in suflet anuntam incetarea din viata, in aceasta dimineata, a celui care a fost doctorul Zeno Moldovan. Vom reveni cu detalii."Zeno Moldovan a fost unul dintre cei mai apreciati specialisti in chirurgie si ortopedie infantila, din cadrul Spitalului Clinic Judetean de ... citeste toata stirea