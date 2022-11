Documentarul "Paradisul Naivilor", despre arta care vindeca oameni, proiectat la Cinematograful "Arta" din Arad

Documentarul "Paradisul Naivilor", care a avut premiera de gala in 13 octombrie, va fi proiectat la Cinematograful "Arta" din Arad, in prezenta regizorului, Copel Moscu. Filmul aduce pe marile ecrane o reflectie profunda asupra felului in care arta poate vindeca oamenii si va putea fi vazut joi, 10 noiembrie 2022, de la ora 19:00, iar la finalul proiectiei spectatorii sunt invitati la o discutie cu regizorul documentarului.Intrarea este libera.Proiectiile de filme de la Cinematograful "Arta" ... citeste toata stirea