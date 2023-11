Documentarul "Unde esti, Adame?" despre viata in manastirea athonita Dohiariu in vremea staretiei arhimandritului Grigorie, va fi proiectat la Cinematograful "Arta" din Arad.Filmul va putea fi vazut vineri, 17 noiembrie 2023, de la ora 19:00, in prezenta regizorului, arhidiaconul Oleksandr Plyska. Acesta va raspunde intrebarilor publicului la finalul proiectiei.Accesul la eveniment va fi gratuit, in limita locurilor disponibile.Filmul subtitrat in romana este pus gratuit la dispozitia ... citeste toata stirea