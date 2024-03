Doi elevi au ajuns in arest pentru ca au batut un coleg de liceu

Ieri, politistii aradeni au fost sesizati despre faptul ca, in dimineata aceleiasi zile, in jurul orei 8:00, mai multi tineri, de la o unitate scolara din municipiu, ar fi fost abordati de alti tineri, din aceeasi scoala, cele doua grupuri avand un schimb de replici si injurii, in zona Boul Rosu.In urma interactiunii, un elev ar fi fost lovit si ar fi cazut la pamant, ulterior fiind transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Politistii au intocmit un dosar penal, pentru ... citește toată știrea