Doi morti la un nou-nascut. Aradul pierde sute de oameni luna de luna

ARAD.Aradul este un oras din ce in ce mai imbatranit, iar judetul resimte criza demografica din plin. Chiar daca inca nu sunt procesate informatiile colectate in urma recensamantului din acest an, statistica lunara confirma scaderea accentuata a populatiei. Pe scurt, la fiecare nou-nascut din Arad alte doua persoane isi pierd viata. Un raport care duce la un spor natural negativ si o scadere accentuata a populatiei.Referindu-ne la primele sase luni din acest an, statistica arata ca sporul ... citeste toata stirea