Doi politisti de frontiera, injunghiati de un traficant de migranti, pe Autostrada Timisoara - Arad

In dimineata zilei de 1 mai, in jurul orei 3:40, politisti de frontiera din Timis au desfasurat o actiune de supraveghere si prindere in flagrant a unor calauze si a unui grup de migranti, in zona parcarii de pe autostrada A1, Timisoara - Arad, pe directia Km 501.In timp ce migrantii urmau sa fie imbarcati intr-un aufomarfar care stationa in parcare, unul dintre suspecti a scos un obiect ascutit cu care a injunghiat doi dintre politistii de frontiera care participau la actiune.Alarma a fost