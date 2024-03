Doi tineri au spart mai multe locuinte, la Sintea Mare

Doi barbati au furat mai ulte bunuri din doua locuinte din Adea.In urma investigatiilor efectuate de politistii Sectiei 3 Rurala Chisineu-Cris au fost identificati doi barbati, de 22 si 24 de ani, din Sintea Mare, care, in perioada 20-21 februarie, ar fi patruns, fara drept, in locuinta unei persoane din Adea, comuna Sintea Mare, de unde ar fi sustras un laptop, mai multe bijuterii, un televizor, un aparat de cafea, un flex si un aparat de sudura.Din cercetari, a reiest ca, in data de 23 ... citește toată știrea