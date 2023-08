Doi "soferi" au furat o masina cu care s-au plimbat, dupa care au abandonat-o pe o strada din Pancota.In ziua de 16 august 2023, in jurul orei 07.44, politistii orasului Pancota au fost sesizati despre un autoturism furat, de pe o strada din localitate. In urma investigatiilor efectuate au fost identificati doi barbati, de 24 respectiv 28 de ani, din Pancota, care in ... citeste toata stirea