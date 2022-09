Dolarul are o crestere istorica, luni, pe piata interbancara. 5,1279 lei este valoarea monedei americane."Deocamdata, nu pare sa existe nimic care sa stea in calea dolarului", a declarat Shafali Sachdev, sef al departamentului FX la BNP Paribas Wealth Management din Singapore, potrivit unei agentii de presa.Euro a atins un nou minim al ultimilor 20 de ani in raport cu dolarul, pe fondul temerilor de recesiune, in ... citeste toata stirea