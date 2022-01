Lumea presei sportive aradene este incepand de astazi mai saraca: jurnalistul Ovidiu Pacurariu a plecat dintre noi in aceasta dimineata. Avea 70 de ani.Fiu al regretatului Gheorghe Pacurariu (component al echipei Politehnica Timisoara in perioada 1945-1950, cu care a promovat in Divizia A in anul 1948), Ovidiu Pacurariu s-a nascut pe 10 Aprilie 1951, la Arad. In 1975 a absolvit ... citeste toata stirea