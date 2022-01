Dosar clasat in cazul barbatului impuscat de politistul aradean

Cetateanul austriac a gonit cu viteza, fiind urmarit de Politie zeci de kilometri pana in Arad unde in cele din urma a intrat cu microbuzul intr-un stalp. Politistii au tras mai multe focuri de arma, unul nimerindu-l pe sofer, care a fost spitalizat de urgenta si operat. In urma incidentului din data de 13 august 2020, barbatul si-a pierdut viata dupa o luna in care a fost sub supravegherea medicilor. Dosarul de cercetare pentru ucidere din culpa a fost preluat de procurorii Parchetului de pe ... citeste toata stirea