P(r)oza zilei: In imaginea alaturata pot fi admirate cele doua aradence norocoase, ce vor juca in "Spy/Master", un serial HBO despre fuga generalului Pacepa si alte secrete ale spionajului romanesc.Aseara, intr-o cunoscuta sala de evenimente din Arad, echipa americana de filmare, ce realizeaza miniserialul HBO "Spy/Master" - mai multe povesti pline de spioni si suspans, relatand despre fuga in Occident a generalului Mihai Pacepa, pe atunci numarul 2 in Serviciul de Informatii Externe si, ... citeste toata stirea