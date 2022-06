Doua licee din Arad au doar cate un elev care a promovat la Bacalaureat 2022

ARAD. Examenul maturitatii a fost mai greu decat se asteptau unii elevi, asa arata rezultatele afisate pe site-ul Ministerului Educatiei. Rata de promovare in judetul Arad este de 69,33% si este sub media nationala de 73,3%. Totodata in acest an au promovat mai multi elevi decat anul trecut cand rata a fost de doar 65,53%.Bacalaureatul a fost promovat 1.759 de candidati, dintr-un total de 2.537 de candidati prezenti. Dintre cei promovati, 1.645 provin din promotia curenta, iar 114 din ... citeste toata stirea