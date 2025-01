Doua piese fulminante, la Teatrul Clasic "Ioan Slavici", marca El Aedo Teatro (FOTO)

"Luna plina de teatru" a adus pe scena teatrului doua povesti bazate pe fapte reale, care au imbogatit repertoriul oferit aradenilor in ianuarie. Jesus Torres, fondatorul si producatorul El Aedo Teatro din Madrid a oferit, in acest weekend, pe scena din Sala Studio doua spectacole one man show, care au tinut publicul aradean cu rasuflarea taiata. Spectacolele, de inalta tinuta artistica, au atins teme precum homofobia, rasismul, discriminarea, masculinitatea si a pus sub semnul intrebarii multe ... citește toată știrea