Doua utilaje in valoare de 120.000 euro, cautate de autoritati, descoperite la Nadlac II

Politistii de frontiera de la punctul rutier Nadlac II au depistat, la controlul de frontiera, doi cetateni romani care au incercat sa intre in tara cu doua utilaje agricole, estimate la valoarea de aproximativ 120.000 de euro, cautate de autoritatile din Germania si Italia.La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de intrare in tara, doi cetateni romani, la volanul a doua automarfare, ... citește toată știrea