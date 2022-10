DOUA WEBINARE LA U.V.V.G. ARAD

Universitatea noastra porneste in forta anul academic 2022-2023. Planificarile marilor evenimente (congrese, conferinte, workshop-uri) au fost demarate, atat la facultatile din Arad cat si la filialele noastre.Printre evenimentele cu participare fizica, de cativa ani au castigat un loc important webinarele (intalnirile in mediul virtual), care, in contextul pandemic au luat un avant impresionant. Prin implementarea proiectelor de digitalizare, universitatea noastra a facut fata cu brio ... citeste toata stirea