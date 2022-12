Dr. Andrei Korodi: "Ne dorim sa corectam carentele la nivel de infrastructura, circuite, dotari, dar acest lucru nu este posibil doar pocnind din degete"

Medicul si consilierul local Andrei Korodi afirma ca una dintre prinicipalele prioritati ale administratiei liberale pentru anul care urmeaza va ramane sanatatea. Acesta este de parere ca domeniul in care activeaza s-a dezvoltat semnificativ in ultimii ani datorita administratiei locale."Chiar daca unii prefera sa faca declaratii politice, in fata oamenilor raman faptele. Cladirea Spitalului Municipal a trecut anul acesta in patrimoniul celor de la Consiliul Judetean din Arad, in urma unui ... citeste toata stirea