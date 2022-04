Dr. Geanina Potolia preia conducerea DSP Arad

ARAD. Ceea ce va anuntam odata cu plecarea dr. Horea Timis in functia de consilier al ministrului Sanatatii, a devenit oficial: dr. Geanina Potolia este noul director al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad. Ea a fost numita in functie prin ordin de ministru, incepand cu data de 8 aprilie 2022. Practic, dr. Potolia a fost delegata sa preia atributiile specifice functiei publice de conducere vacante de director executiv in cadrul Directiei. Pana la momentul numirii, ea era functionar public ... citeste toata stirea