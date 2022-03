DR. ORGANIC ULEI PUR DIN ARBORE DE CEAI - TEA TREE - PENTRU SANATATE SI FRUMUSEEsE

DR. ORGANIC ULEI PUR DIN ARBORE DE CEAI - TEA TREE este un ulei esential cu o reputatie deosebita. Un antibacterian versatil si bine tolerat, uleiul esential de arbore de ceai (Melaleuca Alternifolia), este o necesitate in trusa de aroma terapie. Acesta se gaseste intr-un numar mare de produse de igiena personala, de ingrijire corporala si faciala, fiind eficient in combaterea multor infectii. De asemenea este recomandat in special in cazul durerilor de gat si al infectiilor bucale incipiente. ... citeste toata stirea