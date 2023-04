In ziua de 22 aprilie 2023, in jurul orei 14:10, politistii Sectiei 2 Rurala Arad au depistat un aradean de 41 de ani, in timp ce conducea un autoturism in Variasul Mic. Testarea cu aparatul DrugTest a indicat valori pozitive pentru cannabis.A mai fost depistat, de politistii Sectiei 8 Rurala Savarsin, un cetatean italian, in varsta de 51 de ani, in timp ce conducea un autoturism in localitatea ... citeste toata stirea