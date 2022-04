Drum lin spre ceruri, parinte arhid. Florin Sirca

De multe ori, de-a lungul vietii se intampa sa cunoastem oameni deosebiti, oameni care prin simpla lor prezenta ne aduc liniste si pace in suflete. Acei oameni ne lasa de fiecare data in suflet "un ceva aparte" prin bunatatea si onestitatea lor, ne lasa poate din blandetea si bunatatea lor, amintindu-ne de bunatatea lui Isus Hristos.Am avut ocazia sa-l cunosc personal pe parintele arh. inspector scolar Florin Sirca, de aceea nu pot sa nu scriu cateva randuri, pentru ca am simtit ca pur si ... citeste toata stirea