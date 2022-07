Drumurile judetene vor fi semnalizate prin mijloace auxiliare, pentru siguranta participantilor la trafic

Consiliul Judetean Arad monteaza, in aceasta perioada, peste 1450 butoni reflectorizanti incastrati in suprafata carosabila pentru semnalizarea curbelor periculoase, marcarea trecerilor de pietoni, dar si a benzilor de circulatie! Pana in prezent au fost instalati acest tip de butoni pe DJ 682 Zadareni - Sanpetru German, in dreptul statiei de autobuz din localitatea Fantanele, pe DJ792 Nadab - Seleus - Ineu, acolo unde este necesar."Ne dorim siguranta in trafic si o mai buna ... citeste toata stirea