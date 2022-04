DSP Arad incepe distribuirea voucherelor pentru vaccinare

Directia de Sanatate Publica Arad va incepe de luni, 18 aprilie, distribuirea voucherelor pentru persoanele care s-au vaccinat cu vaccinurile autorizate anti-COVID 19 si nu au beneficiat inca de acest stimulent. Este vorba despre acordarea de tichete de masa in valoare totala de 100 lei, pentru cei care s-au vaccinat in conditiile reglementarilor in vigoare."Am decis sa incepem de luni, 18 aprilie, actiunea de distribuire a voucherelor celor care s-au vaccinat anti-COVID 19 pe raza judetului ... citeste toata stirea