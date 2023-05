Ziua Mondiala a Igienei Mainilor este marcata in fiecare an la data de 5 mai, propunandu-si sa evidentieze la nivel global importanta igienei mainilor. Sloganul acestei zile este "Impreuna crestem constientizarea - Spalatul mainilor salveaza vieti!".In acest an "Ziua Mondiala a Igienei Mainilor" ("Save Lives: Clean Your Hands") are ca tema imbunatatirea actiunilor de preventie a infectiilor si a rezistentei antimicrobiene si construirea unei culturi a sigurantei si calitatii in care igiena ... citeste toata stirea