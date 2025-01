DSP avertizeaza: au fost trei saptamani epidemice, dar varful epidemiei va fi in urmatoarele saptamani

Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad sustin ca anul acesta am avut parte pana acum de trei saptamani epidemice si avertizeaza ca varful infectiilor respiratorii este asteptat abia in urmatoarele doua-patru saptamani."In contextul situatiei de risc epidemiologic generat de depasirea nivelului asteptat de cazuri de imbolnaviri de gripa la nivel national, va informam ca la nivel national exista o evolutie epidemica a activitatii gripale, avand in vedere succesiunea a 3 ... citește toată știrea