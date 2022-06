Dubita distrusa la trecerea printr-un pasaj: "Si cand treci cu autoturism ai emotii. Asta, nicio jena"

Incident cu pagube materiale insemnate, la pasajul pe sub autostrada, de pe strada Constitutiei, din Aradul Nou. Un sofer care a incercat sa treaca pe sub pasaj cu o camioneta si-a distrus masina, calculand gresit inaltimea. Un sofer care nu a respectat indicatiile referitoare la inaltimea maxima a unei masini cu care se poate trece pe sub pasajul din strada Constitutiei din Aradul Nou si-a distrus camioneta, mai inalta decat limita maxima admisa, arata aradon.ro.Potrivit sursei citate, ... citeste toata stirea