Dublu vernisaj la Galeria ALFA

Marti, 26 Martie, ora18,00, la Galeria ALFA, sub titlul "Sarutul apei", va avea loc un dublu vernisaj: Corina Stoica Hritcu va expune lucrari de pictura si grafica, iar Emanuela Andreea Hritcu, sculptura moale.Stoica Hritcu Corina AnaAbsolventa a Facultatii de Arte Vizuale - Universitatea de Vest din Timisoara la sectia GraficaMembru al Uniunii Artistilor Profesionisti - Arad - Romania cu activitate in expozitii personale si colective din anul 2000 pana in prezent atat in tara cat si in ... citește toată știrea