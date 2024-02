Dulciurile si Starea de Spirit: Cum Relatia dintre Stres si Pofta de Dulce Ne Afecteaza Sanatatea

Pofta de dulce poate fi o prezenta constanta in viata noastra, iar uneori poate fi greu sa-i rezistam tentatiilor zaharoase.De ce apare aceasta pofta si cum putem sa o gestionam eficient in contextul stresului si lipsei de somn?Studiile arata ca o mare parte din populatia adulta se confrunta cu pofta de dulce in diferite circumstante. Desi initial se credea ca aceasta pofta este legata doar de dorinta de a ne imbunatati starea de spirit prin cresterea nivelului de serotonina din creier, ... citește toată știrea