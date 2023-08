Marti, 29 august a.c., un alt contingent format din 56 de pompieri a plecat in Grecia pentru schimbarea efectivelor care, in ultimele noua zile, au sprijinit autoritatile elene prin misiuni de stingere a incendiilor de padure si vegetatie din Nord-Estul Greciei, in zona orasului Alexandroupolis.Modulul national specializat de stins incendii de padure, care a plecat spre Grecia in data de 21 august si care insumeaza tot 56 de pompieri, se va intoarce in tara dupa ce va preda colegilor din cel ... citeste toata stirea