Durerile in gat: de ce apar si cum le tratam?

Durerea in gat este una dintre cele mai comune afectiuni pe care le experimentam, fie ca este rezultatul unei raceli obisnuite, al unei infectii bacteriene sau al altor cauze. Aceasta poate fi deranjanta, provocand disconfort la inghitire, vorbire sau chiar in timpul respiratiei. Intelegerea cauzelor durerilor in gat si adoptarea unor metode de preventie si tratament poate contribui la reducerea frecventei si intensitatii acestora.De ce apare durerea in gat?Durerea in gat poate fi cauzata de ... citește toată știrea