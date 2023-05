, Valoarea totala a proiectelor derulate in ultimii sase ani se ridica la aproape 26 de milioane de leiArad, 24 mai 2023 - E-Distributie Banat investeste in judetul Arad 7,5 milioane de lei pana la finalulanului 2023 in principal in proiecte de modernizare a retelelor de medie si joasa tensiune. Valoareatotala a proiectelor din ultimii sase ani in acest judet se ridica la aproape 26 de milioane de lei.In localitatile Alunis, Arad, Ineu, Siria, Santana si Toc, E-Distributie Banat ... citeste toata stirea