E oficial: Costache este jucatorul Batranei Doamne

Dupa ce in ultimele zile s-a vehiculat extrem de insistent faptul ca Valentin Costache va semna cu UTA, conducerea clubului a anuntat astazi in mod oficial ca l-a transferat pe mijlocasul de 25 de ani care are in CV echipe importante cu care a castigat trofee importante.Cvadruplu campion al Romaniei, castigator a doua Supercupe si o Cupa a Romaniei, mijlocasul de banda e noul jucator al UTA-ei pentru un sezon, cu optiune de prelungire pe ... citește toată știrea