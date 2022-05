E oficial, UTA si-a prezentat noul antrenor: Ilie Poenaru a semnat cu Batrana Doamna

Dupa despartirea de Ionut Badea, UTA are incepand de astazi un nou antrenor. Ilie Poenaru, fostul principal al celor de la Academica Clinceni si Gaz Metan Medias, a semnat un contract pentru a-i pregati pe jucatorii Batranei Doamne.Noul antrenor al UTA-ei a fost prezentat in cadrul unei conferinte de presa. Acesta a declarat ca a avut si alte oferte, avand discutii cu FC Arges si apropiati ai FCSB, dar ceea ce a vazut ca se intampla in ultimul timp la Arad l-a facut sa aleaga UTA. "Este clar ... citeste toata stirea