Echinacea: Proprietati Medicinale si Beneficii pentru Sanatate

Echinacea, o planta perena originara din America de Nord, este cunoscuta pentru multiplele sale utilizari in medicina traditionala. Exista mai multe specii de Echinacea, dintre care cele mai cunoscute si utilizate in scopuri medicinale sunt Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia si Echinacea pallida. Aceasta planta a castigat popularitate in intreaga lume datorita proprietatilor sale imunostimulatoare si antiinflamatorii.Compozitia chimica a EchinaceeiEchinacea contine o gama larga de ... citește toată știrea