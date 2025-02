Echipa de robotica Delta Force, castigatoare a Campionatului regional de vest

Delta Force, echipa de robotica a Liceului National de Informatica, s-a impus la FIRST Tech Challenge, Regionala West, desfasurata la Timisoara la sfarsitul saptamanii, obtinand Titlul de Alianta Castigatoare si Premiul I la categoria Design Award.Alaturi de echipa Decebal Tech, partener de alianta, Delta Force a dominat competitia, ramanand neinvinsa in playoff. Evenimentul a reunit 42 de echipe din intreaga regiune, iar meciurile s-au dovedit a fi intense, cu strategii adaptate in ultimul ... citește toată știrea