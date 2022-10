Eclipsa partiala de Soare vizibila de pe tot teritoriul Romaniei - La ce ora incepe

Eclipsa partiala de Soare de marti va putea fi vazuta cu ajutorul unor instrumente profesionale la Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" si la sediul Academiei Romane din Calea Victoriei.Fenomenul va putea fi observat de pe tot teritoriul Romaniei, acoperirea Soarelui fiind intre 33% si 44%. Zonele in care acoperirea va fi mai mare se afla in nord-estul tarii (44%). Eclipsa incepe la momente diferite, dar care nu difera cu mult. Cel mai devreme incepe in nord-vestul tarii, la ora 12, ... citeste toata stirea