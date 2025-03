Ecourile revelatoare ale Classix Festival 2025

Ecourile revelatoare ale Classix Festival 2025Iasi, 7 martie 2025Cea de-a sasea editie a Classix Festival s-a incheiat pe 2 martie 2025, dupa opt zile de concerte si evenimente desfasurate la Iasi, in perioada 23 februarie - 2 martie.Editia din acest an a inclus 9 concerte, 3 expozitii, 3 vernisaje, 4 paneluri de discutii, o prelegere, o proiectie de scurtmetraje de animatie, o lansare de carte, o conferinta de presa, un showcase dedicat celor trei bursieri Classix in Art si 40 de sesiuni ... citește toată știrea