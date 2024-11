Editia aniversara AR-MEDICA 2024 - un eveniment de succes!

Targul international de medicina AR-MEDICA, desfasurat in perioada 7 - 9 noiembrie 2024 la Expo Arad, a fost si in acest an un succes, fapt dovedit de vanzarile expozantilor, dar si de numarul de vizitatori.Editia a XXX-a Ar-Medica a reunit peste 60 de expozanti, din tara si din strainatate (Romania, Italia, Ungaria, Elvetia, Belgia si China), care au prezentat ultimele inovatii si tehnologii din domeniul medical, pe o suprafata de 2.000 mp.Peste 3.500 de reprezentanti ai sistemului de ... citește toată știrea