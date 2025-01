Efectul Schengen: tot mai multi romani isi cumpara case in Ungaria, iar ungurii vin la cumparaturi in Romania

Aderarea Romaniei in Spatiul Schengen si cu granitele terestre creste atractivitatea localitatilor aflate in apropierea granitei romano-ungare, unde si asa, in ultimii ani, numerosi romani si-au cumparat case. Asta, in conditiile in care in tara vecina preturile caselor sunt mult sub preturile din Romania. La randul lor, ungurii vin acum in numar si mai mare la magazinele din Romania, de unde isi fac cumparaturile la preturi mult mai avantajoase decat in tara lor.Potrivit Kronika Online, ... citește toată știrea