El Aedo Teatro din Spania vine pe scena Teatrului Clasic "Ioan Slavici" Arad cu doua spectacole

Luna plina de teatru, maratonul organizat de Teatrul Clasic "Ioan Slavici" Arad, aduce in fata publicului, la finalul acestei saptamani, doua spectacole din Spania. Este vorba despre doua productii ale El Aedo Teatro, ambele gazduite de sala Studio a TCISA: "Pumni de faina" (sambata, 25 ianuarie, de la ora 17.00) si "Poetul pierdut in New York" (duminica, 26 ianuarie, tot de la ora 17.00).Spectacolul "Pumni de faina" este un pretext de reflectie asupra unor probleme si concepte deopotriva ... citește toată știrea