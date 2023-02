"Electrosocurile" l-au detasat pe directorul economic al DSP Arad, la Galati

ARAD.Conform informatiilor noastre, Ministerul Sanatatii a luat o decizie in urma scandalurilor de la Directia de Sanatate Publica Arad, in care a fost implicat directorul economic al institutiei, Gheorghe Iulian Penzes.Astfel, in cursul zilei de luni, 13 februarie, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a emis un ordin de detasare a directorului economic Penzes, pe o perioada de sase luni, la Directia de Sanatate Publica Galati. Procedural, decizia de detasare se aplica din momentul in care ... citeste toata stirea