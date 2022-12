Elena Botan: "Icoana - lumina spre cer"

In dupa-amiaza zilei de miercuri, 7 Decembrie, in elegantul hol al Primariei Aradului, parca intr-un dialog artistic peste vremuri cu vitraliile maestrului Sever Frentiu, ce filtreaza spirirual lumina care pune in valoare scarile de marmora ale edificiului, s-a vernisat expozitia de icoane a artistei Elena Botan.Prilejuita de aniversarea a 50 de ani de truda pe taramul artei, expozitia din preajma sarbatorii Craciunului din Anul Domnului 2022 contine 30 de icoane hieratice, toate cu tematica ... citeste toata stirea