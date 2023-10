Vineri, in data de 27 octombrie 2023, Tribunalul Arad impreuna cu Judecatoria Arad, in colaborare cu Baroul Arad, au organizat evenimentul intitulat "Ziua Portilor Deschise", cu prilejul Zilei Europene a Justitiei Civile.Ziua Europeana a Justitiei Civile este celebrata in intreaga Europa in fiecare an, la data de 25 octombrie, incepand cu anul 2003, la initiativa Consiliului Europei si a Uniunii Europene, cu scopul de a aduce in atentia publicului european a modului de functionare a organelor ... citeste toata stirea