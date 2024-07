Elevii Centrului Judetean de Excelenta Arad, mentori pentru colegii lor de la diverse scoli aradene

Centrul Judetean de Excelenta Arad a incheiat cu succes proiectul educational inovator ,,Cunoastere 360. Tineri invata Tineri!". In cadrul acestuia, 18 dintre elevii Centrului au pregatit in sistem 1 la 1 elevi de clasa a VIII-a din mai multe scoli aradene pentru imbunatatirea cunostintelor la matematica. Suplimentar, activitatile au vizat dezvoltarea competentelor sociale ale elevilor participanti.Proiectul implementat de Centrul Judetean de Excelenta Arad a avut loc in colaborare cu Fundatia ... citește toată știrea