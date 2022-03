Elevii de la "Iosif Moldovan" dusi la scoala cu... Politia Locala

Politia Locala anunta ca a initiat actiuni de responsabilizare a parintilor cu privire la importanta de a-si trimite la scoala copii minori. Cei care se fac ca nu aud sfaturile primite risca amenzi cuprinse intre 100 si 1.000 de lei care pot fi transformate in munca in folosul comunitatii."In luna martie a.c., din initiativa Directiei Generale Politia Locala s-au intreprins actiuni de responsabilizare a parintilor privind participarea copiilor minori la actul de invatamant, avand in vedere ca ... citeste toata stirea