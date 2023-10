Cei 60 de mii de elevi si prescolari din judetul Arad vor sta acasa joi, 5 octombrie, zi in care la nivel mondial este marcata Ziua Internationala a Educatiei.5 octombrie este o zi libera cuprinsa inclusiv in contractul colectiv de munca pentru invatamantul preuniversitar."In ziua de 5 octombrie 2023 aEuro" Ziua internationala a educatiei si in zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil nu se organizeaza cursuri", prevede si ... citeste toata stirea