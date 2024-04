Elicopterul SMURD a intervenit la mai multe situatii-limita in ultima saptamana

Elicopterele SMURD au intervenit pentru salvarea a 101 persoane in ultima saptamana.Elicopterele SMURD au intervenit pentru salvarea a 101 persoane aflate in situatii limita in saptamana 1- 7 aprilie, potrivit unui bilant publicat luni de Inspectoratul de Aviatie Civila al MAI.Pilotii IGAv au avut saptamana trecuta 121 de misiuni operative pe intreg teritoriul national, cele mai multe solicitari fiind primite de echipajele elicopterelor SMURD, care au intervenit pentru salvarea a 101 persoane ... citește toată știrea